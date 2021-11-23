Вероятно, новый образ Каменских выбрала для очередной фотосессии или участия в развлекательном шоу. Но он очень понравился ее поклонникам.

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Артистка надела черное кожаное платье длиной до колен, которое прекрасно подчеркнуло все ее изгибы тела. В платье также есть горловина и длинные рукава, которые делают образ более обычным. Но добавить изюминку наряду Настя решила массивными серьгами, которые выглядывали из-за ее собранного назад конского хвоста. Для завершения образа певица обула стильные босоножки черного цвета на тонком каблуке, игриво взявшись за один из них рукой.

"Назад к черному", – подписала фото Каменских.

Роскошная Настя Каменских / Фото из инстаграма певицы

Яркий контраст фото добавили красные стены, между которыми стояла звезда.

Реакция сети

Фанаты NK уже успели засыпать любимицу увлекательными комментариями:

"Очень стильно";

"Женщина-кошка";

"Ну львица же";

"Радикально, но очень красиво";

"Крута";

"Богиня";

"Ты очень роскошная женщина".

Отметим, что Каменских ранее публиковала фото в этом образе в гримерной и получила десятки приятных слов.



Настя Каменских в платье из экокожи / Фото из инстаграма певицы