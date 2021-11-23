Вероятно, новый образ Каменских выбрала для очередной фотосессии или участия в развлекательном шоу. Но он очень понравился ее поклонникам.
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Артистка надела черное кожаное платье длиной до колен, которое прекрасно подчеркнуло все ее изгибы тела. В платье также есть горловина и длинные рукава, которые делают образ более обычным. Но добавить изюминку наряду Настя решила массивными серьгами, которые выглядывали из-за ее собранного назад конского хвоста. Для завершения образа певица обула стильные босоножки черного цвета на тонком каблуке, игриво взявшись за один из них рукой.
"Назад к черному", – подписала фото Каменских.
Роскошная Настя Каменских / Фото из инстаграма певицы
Яркий контраст фото добавили красные стены, между которыми стояла звезда.
Реакция сети
Фанаты NK уже успели засыпать любимицу увлекательными комментариями:
- "Очень стильно";
- "Женщина-кошка";
- "Ну львица же";
- "Радикально, но очень красиво";
- "Крута";
- "Богиня";
- "Ты очень роскошная женщина".
Отметим, что Каменских ранее публиковала фото в этом образе в гримерной и получила десятки приятных слов.
Настя Каменских в платье из экокожи / Фото из инстаграма певицы