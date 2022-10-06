Как сообщил менеджер артистки, на встрече присутствовали трое уволенных бойца и жена защитника, до сих пор находящегося в плену, а также их родственники и активисты Stand With Ukraine Foundation, при содействии которых произошло событие. Среди уволенных защитников были: Георгий, защитник полка, родом из Грузии; Владислав – позывной "Википедия", Артур – позывной "Барик" и Юлия – жена украинского защитника Арсения, позывной "Процесс".

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Тина Кароль на встрече с освобожденными защитниками Мариуполя / Фото из фейсбука Павла Орлова

Тина Кароль была на западе как приглашенная гостья. Перед эмоциональным исполнением гимна Украины она низко поклонилась военным и со слезами на глазах поблагодарила бойцов за их силу и стойкость.

Их воля, их жажда, их ощущение единственной родины вдохновляет наших детей и дает осознание, кто такой настоящий украинец, что есть наша ДНК. Раньше искали героев среди блокбастеров, и сегодня они здесь перед вами, герои действительно среди нас! Украинские военные – это настоящие Атланты, которые держат на своих плечах безопасность нашего государства,

– сказала певица.

Тене Кароль также удалось пообщаться с Юлией, которая попросила певицу доносить миру, что все должны объединяться вокруг тех, кто еще в плену. Давить на международные организации, на политиков и мировое сообщество, чтобы не снижать градус внимания к тем, кто еще в плену.