В треке исполнительница воспевает любовь. Так, поклонники заметили, что любовь и нежность чувствуется в каждой ноте композиции.

Вас также может заинтересовать 7 украинских звезд, которые родились в России

Тина Кароль представила новый трек

Премьера песни "Не святые" состоялась 26 октября, однако пока не вышел клип на композицию. В треке исполнительница поет о той любви, когда человек для тебя становится соблазном и ядом одновременно. К этому человеку тебя манит будто с каждым днем все сильнее и хочется растаять в его объятиях.

Тина Кароль – "Не святые": смотрите видео онлайн

Текст песни "Не святые"

Не хочу я верить
Что может неверный ты
В целой Вселенной
Теперь в одиночестве
Летели на огоньки
Наивные бабочки
Чтобы в святом исчезнуть огне

Ты как яд –
Роковой соблазн в жизни!
Я хочу почувствовать
Какие мы не святые
Убивай меня нежно
Земля идет из – под моих ног
Я хочу почувствовать
Твоих объятий сладкий грех

Снова без разрешения
Заденешь мою струну
Наша любовь
Как темная вода на глубине
Летели на огоньки
Наивные бабочки
Чтобы в святом исчезнуть огне

Ты как яд –
Роковой соблазн в жизни!
Я хочу почувствовать
Какие мы не святые
Убивай меня нежно
Земля идет из – под моих ног
Я хочу почувствовать
Твоих объятий сладкий грех

Убивай меня нежно
Сладкий яд
Ты как яд –
Роковой соблазн в жизни

Я хочу почувствовать
Какие мы не святые
Убивай меня нежно
Земля идет из – под моих ног
Я хочу почувствовать
Твоих объятий сладкий грех

Реакция сети

Фаны в восторге от новой композиции певицы. В комментариях под видео к песне они благодарят Тину за работу и выражают свое восхищение.

  • "Как свежее дыхание. Спасибо за новую музыку";
  • "Сразу в сердце. Тина, спасибо";
  • "Это теперь моя любимая песня";
  • "Любовь и нежность в каждой клетке, в каждой ноте! Поздравляем с премьерой! Наслаждение вас слышать и видеть";
  • "Музыка, которая лечит душу";
  • "Наконец-то новая песня";
  • "Хорошо, очень нежная песня";
  • "Как круто";
  • "Как красиво";
  • "Теперь целый день буду только ее слушать".