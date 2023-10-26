В треке исполнительница воспевает любовь. Так, поклонники заметили, что любовь и нежность чувствуется в каждой ноте композиции.

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Тина Кароль представила новый трек

Премьера песни "Не святые" состоялась 26 октября, однако пока не вышел клип на композицию. В треке исполнительница поет о той любви, когда человек для тебя становится соблазном и ядом одновременно. К этому человеку тебя манит будто с каждым днем все сильнее и хочется растаять в его объятиях.

Тина Кароль – "Не святые": смотрите видео онлайн

Текст песни "Не святые"

Не хочу я верить

Что может неверный ты

В целой Вселенной

Теперь в одиночестве

Летели на огоньки

Наивные бабочки

Чтобы в святом исчезнуть огне

Ты как яд –

Роковой соблазн в жизни!

Я хочу почувствовать

Какие мы не святые

Убивай меня нежно

Земля идет из – под моих ног

Я хочу почувствовать

Твоих объятий сладкий грех

Снова без разрешения

Заденешь мою струну

Наша любовь

Как темная вода на глубине

Летели на огоньки

Наивные бабочки

Чтобы в святом исчезнуть огне

Ты как яд –

Роковой соблазн в жизни!

Я хочу почувствовать

Какие мы не святые

Убивай меня нежно

Земля идет из – под моих ног

Я хочу почувствовать

Твоих объятий сладкий грех

Убивай меня нежно

Сладкий яд

Ты как яд –

Роковой соблазн в жизни

Я хочу почувствовать

Какие мы не святые

Убивай меня нежно

Земля идет из – под моих ног

Я хочу почувствовать

Твоих объятий сладкий грех

Реакция сети

Фаны в восторге от новой композиции певицы. В комментариях под видео к песне они благодарят Тину за работу и выражают свое восхищение.