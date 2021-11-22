Тина Кароль с сыном надели вышиванки в День Достоинства: редкие фото из Британии

После промотура по странам СНГ Тина Кароль улетела в Великобританию к сыну Вениамину. В Лондоне они отметили День Достоинства и Свободы – надели вышиванки и посетили Центр украинской общины. Как это было, смотрите фото ниже.

13-летний сын Тины Кароль учится в одной из самых престижных школ Лондона, которая обходится его звездной маме почти в миллион гривен в год. В общежитии от учебного заведения Вениамин не живет. Его пристроили в украинскую семью, поэтому в День Достоинства и Свободы он, как и певица, надел вышиванку.

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В инстаграм-сторис артистка показала, как провела день с сыном. Утром они оба посетили воскресную службу, ведь Вениамин ходит в воскресную школу и время от времени помогает как пономарь. Затем Тина Кароль отвела сына в Центр украинской общины в городе Дерби.

Фото Тины Кроль и Вениамина в вышиванках

Отметим, в Великобритании сын Тины Кароль учится танцевать гопак в вышиванке и шароварах , поет народные песни, играет на фортепиано и барабанах, а в Украину приезжает только на каникулы.

Тина Кароль и Вениамин в вышиванках в Британии / Фото из инстаграм-сторис певицы

Тина Кароль в вышиванке в Британии / Фото из инстаграм-сторис певицы