13-летний сын Тины Кароль учится в одной из самых престижных школ Лондона, которая обходится его звездной маме почти в миллион гривен в год. В общежитии от учебного заведения Вениамин не живет. Его пристроили в украинскую семью, поэтому в День Достоинства и Свободы он, как и певица, надел вышиванку.
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В инстаграм-сторис артистка показала, как провела день с сыном. Утром они оба посетили воскресную службу, ведь Вениамин ходит в воскресную школу и время от времени помогает как пономарь. Затем Тина Кароль отвела сына в Центр украинской общины в городе Дерби.
Фото Тины Кроль и Вениамина в вышиванках
Тина Кароль и Вениамин в вышиванках в Британии / Фото из инстаграм-сторис певицы
Тина Кароль в вышиванке в Британии / Фото из инстаграм-сторис певицы
Тина Кароль в вышиванке в Британии / Фото из инстаграм-сторис певицы
Сын Тина Кароль Вениамин в Великобритании / Фото из инстаграм-сторис певицы
Сын Тина Кароль Вениамин в Великобритании / Фото из инстаграм-сторис певицы