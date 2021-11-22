13-річний син Тіни Кароль навчається в одній з найпрестижніших шкіл Лондона, яка обходиться його зірковій мамі майже в мільйон гривень за рік. У гуртожитку від навчального закладу Веніамін не живе. Його прилаштували в українську родину, тож у День Гідності та Свободи він, як і співачка, одягнув вишиванку.

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В інстаграм-сторіс артистка показала, як провела день з сином. Вранці вони обоє відвідали недільну службу, адже Веніамін ходить у недільну школу та час від часу допомагає як паламар. Згодом Тіна Кароль відвела сина в Центр української громади в місті Дербі.

Зауважимо, у Великій Британії син Тіни Кароль вчиться танцювати гопак у вишиванці та шароварах, співає народні пісні, грає на фортепіано та на барабанах, а в Україну приїжджає лише на канікули.

Фото Тіни Кроль і Веніаміна у вишиванках

Тіна Кароль і Веніамін у вишиванках у Британії / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Тіна Кароль у вишиванці в Британії / Фото з інстаграм-сторіс співачки