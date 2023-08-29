Тина Кароль "сожгла" Кремль во время концерта в Киеве: эффектное видео

Популярная украинская певица Тина Кароль снова удивила фанатов на своем концерте. Прямо во время исполнения новой песни артистка "сожгла" Кремль. Надеемся, этот перформанс когда-нибудь станет реальностью.

Недавно Кароль также резко высказалась в адрес россиян. Во время ее выступления в Чернигове началась воздушная тревог, так что злая Тина просто со сцены послала россиян в ср*ку.

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Теперь Тина Кароль дала два концерта в киевском Дворце Украины. Исполнительница устроила яркий перформанс, благодаря которому визуализировала мечты украинцев.

Так, во время исполнения новой песни "One Nation Under Love – Одно сердцебиение" артистка "сожгла" Кремль. Видео с ее выступления быстро стало вирусным в сети.

Интересно, что после концерта в Киеве Тина Кароль также устроила небольшую фан-встречу с поклонниками. Одна поклонница певицы принесла ей в подарок херсонский арбуз, который сама расписала. Артистка была поражена таким сюрпризом.

Добавим, что сейчас Тина Кароль находится в туре по Украине. Увлекательное шоу ей помог приготовили украинский танцовщик и хореограф, участник шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Жук.

Чем особенно новая песня Тины Кароль