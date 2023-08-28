Такой троллинг очень понравился фанам артиста. Они написали много приятных комментариев под видео певца.
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Андрей Хливнк потролил вокалиста российской группы "Звери"
В видео украинский исполнитель, держа ударный БПЛА, процитировал строчки из песен группы, солистом которой является Роман Билык. В частности, в видео артиста можно услышать треки "Рома, извини" и "До скорой встречи".
Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…,
– сказал смеясь певец.
Реакция сети
В комментариях под публикацией фаны поддержали певца, им понравилось его чувство юмора:
- "Какой прекрасный троллинг";
- "Как это мило. Передаем привет Роману";
- "Вы сделали мой день!";
- "Чувство юмора топ";
- "Дай Бог, чтобы этот самолетик сделал Рому хорошим россиянином";
- "Андрей, я всегда любила вас и ваше творчество, а с началом войны то не просто любовь, то обожание! Лучший".