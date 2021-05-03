Украинские звезды на Пасху предпочитали домашнее празднование. Тина Кароль не рассекречивает, где именно провела Пасху, однако показала несколько трогательных кадров.

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Тина Кароль отпраздновала Пасху

Тина провела время в хорошей компании. Фан-клуб исполнительницы распространил в инстаграме милое видео, где показал ее возле красивого белого песика, которого Кароль назвала "пасхальным дружком".

Также на фан-странице народной артистки появилось несколько фото, которые сделали во время видеозвонка Тины к сыну Вениамину. Мальчик сейчас находится на учебе в Великобритании, однако не забывает украинских традиций.

Кароль, представ перед камерой без макияжа и прически, показала Вене свою пасочку. Сын звезды позировал в красивой вышиванке, сидя за столом, на котором были пасхальные яйца. Хотя звездная мама и ее сын были на расстоянии, они поздравили друг друга в светлый весенний день Христова Воскресения.



Тина Кароль на Пасху / Фото из инстаграма фан-клуба Тины Кароль



Тина Кароль разговаривает с сыном / Фото из инстаграма фан-клуба Тины Кароль



Сын Тины Кароль в вышиванке / Фото из инстаграма фан-клуба Тины Кароль

Несколько дней назад Тина Кароль опубликовала новое селфи с сыном, которое сделала в автомобиле. Она редко делится подобными фотографиями, однако сделала исключение в годовщину со дня смерти мужа Евгения Огира.