Досадная ситуация произошла в мае 2019 года. Тогда звезда сообщила о угоне авто в своих соцсетях и просила всех писать в частные сообщения, кто-то об этом знает. Всего за 2 недели она уже сидела в своем салоне и благодарила полицию, родных и друзей, что автомобиль удалось найти, как и все, что осталось на нем – концертные костюмы и игрушки сына.

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Прошло более трех лет, но автомобиль до сих пор находился в базе поиска угнанных машин, поэтому 18 января звезду еще раз остановили на дороге представители полиции. Но они и не догадывались, что за рулем сидит его владелица, поэтому вечером Оля Цыбульская решила наконец-то пойти в отделение и завершить все вопросы.

Я была в полиции, написала заявление, чтобы мою машину перестали искать. Я надеюсь, что на этом мои остановки на дороге с мигалками окончены,

– поделилась Оля Цыбульская.

Отметим, что в своем автомобиле артистка часто путешествует по стране или катается по Киеву по делам. Также звезда часто записывает веселые видеоролики в инстаграмме прямо из своего салона.