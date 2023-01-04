Во время полномасштабной войны артистка активно ведет свой телеграмм-канал. Тина показывает свою жизнь вне сцены, что очень нравится поклонникам
Интересно Невозможно узнать: как выглядит Ким Кардашян с натуральными волосами и без макияжа – видео
На днях она опубликовала несколько новых фотографий. На них Кароль изображена в автомобиле. Звезда надела черный свитер, синее пальто, волосы распустила, а на лицо не наносила косметику. Еще раз очаровала естественным образом без макияжа, с которым ее привыкли видеть на сцене.
Тина Кароль без макияжа / Фото из телеграмм-канала певицы
Также Кароль показала свой завтрак – вкусные сырники. Ими она лакомилась в автомобиле. Исполнительница и раньше из-за насыщенного рабочего графика не успевала есть дома, похоже, что сейчас такая же ситуация.
Свои ритуалы не надо менять во что бы то ни стало,
– написала Тина под фото.
Завтрак Тины Кароль / Фото с телеграмм-канала певицы
- Раньше она публиковала фото из студии звукозаписи. Там была одета в черные лосины, спортивный свитер с надписью у сердца "Я рядом", длинные носки и кроссовки бренда adidas.
- Также Кароль делала фото и снимала видео, стоя перед зеркалом в спортзале. Туда надела черный топ и леггинсы. Волосы звезда собрала в пучок сзади, оставив лишь две пряди, которые небрежно спадали на лицо. На тренировку Тина пришла без макияжа.