В этом году немало российских артистов выступили в украинских городах. К сожалению, многие из них собрали аншлаги. Среди артисток, вернувшихся в Украину после длительного пребывания в России – Ани Лорак и Светлана Лобода.

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Тина Кароль о концертах Лорак и Лободы в Украине

Концерты российских гастролерок проходили летом в Одессе. Так же там выступала Тина Кароль. Все трое собрали аншлаги, однако между исполнительницами есть существенная разница. Кароль после начала российско-украинской войны ни разу не выступала в стране-агрессоре.

Я никого не сужу. Это уже не мое дело,

– сказала Тина.

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Напомним, концерты Лорак и Лободы в Украине прошли с огромным успехом. Певицы даже презентовали песни на родном языке. Что удивительно, ведь они не делали этого уже много лет. Но презентация песен происходила все-таки на русском.