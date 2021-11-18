Тина Кароль прилетела в Британию, чтобы поздравить сына с 13-летием: трогательное фото

18 ноября 2021 , 15:59
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Источник:

инстаграм Тины Кароль

Популярная украинская певица Тина Кароль из Грузии прилетела в Великобританию к сыну. Вениамину 18 ноября исполнилось 13 лет. По случаю дня рождения звезда поделилась новым фото с парнем.

Известная украинская певица Тина Кароль часто навещает сына Вениамина, который живет в Великобритании. На днях она по особому поводу прилетела из Грузии к потомку.

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Сын Тины Кароль празднует день рождения

Так, 18 ноября Вениамин празднует 13-летие. Поэтому звездная мамочка прилетела к сыну и поздравила его с днем рождения.

В инстаграм-сториз исполнительница опубликовала новое фото со взрослым Вениамином.

Я все для тебя. С днем рождения, мое счастье,
 –  написала Тина Кароль.

Перед камерой певица позировала в лосинах цвета хаки и стильной куртке. Тина Кароль также надела белую футболку с надписью "My Boss is VEN". Все потому, что в Великобритании Вениамина называют Веном.

Сын Тины Кароль живет за границей с семи лет. Год обучения сына Тине Кароль обходится почти в миллион гривен.


Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма Тины Кароль

Последние поездки Тины Кароль

  • В последнее время знаменитость много путешествует. После выпуска нового альбома "Двойной рай" она отправилась в Казахстан с промотуром. Кароль сходила на рынок в городе Алматы.
  • Затем певица прилетела в Минск в наряде от Louis Vuitton. Она вышла в эфир одной из белорусских радиостанций.
  • Также Тина Кароль прибыла в Грузию, где стала гостьей грузинских "Танцев со звездами". Она спела на паркете в белом платье и длинных голубых перчатках.
Автор: Марія Касій