В начале марта певица Джамала выпустила новый альбом "Мы", в который вошло 8 лирических песен. Одна из самых чувственных – "Верю в тебя", на которую звезда представила видео. В клипе она сняла мужа и двух сыновей.

Премьера видео на песню "Верю в тебя" состоялась 28 марта и, похоже, была приурочена ко дню рождения старшего сына певицы Эмира, которому днем ранее исполнилось 3 года. В эмоциональном клипе знаменитость рассказала о родительстве.

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Джамала представила клип на песню "Верю в тебя"

На личной странице в инстаграме Джамала отметила, что треком "Верю в тебя" из альбома "Мы" сказала все, что думает и чувствует, поэтому очень не хотела испортить его тривиальным клипом. Так, вместе с большой командой она сняла реальных родителей, которые занимаются спортом и играют со своими детьми, купают и кормят их. Тем самым звезда попыталась доказать, что в воспитании детей нет стереотипов: родительство – это роль как мамы, так и папы.

"Верю в тебя" – это песня о вере в детей, которые обязательно должны стать хорошими людьми, когда вырастут. А еще она и о вере в себя, потому что все мы немножко дети,

– заметила артистка.

Главными героями клипа на песню "Верю в тебя" стала семья Джамалы. В нем снялись двое ее сыновей – 3-летний Эмир и 9-месячный Селим-Гирея, и муж Бекир, который занимался детьми, пока у его звездной супруги деловые встречи и репетиции.

"Впервые показана моя семья и мой типичный день – встречи в офисе, репетиция, теплый вечер с родными – мужем и сыновьями. Мы пытались показать реальную жизнь без купюр, с акцентом на истории замечательных родителей", – подчеркнула Джамала.

Джамала – Верю в тебя: смотрите видео онлайн

Добавим, клип снимали еще в феврале, когда Селим-Гираю было всего 8 месяцев. Тогда Джамала очаровала сеть фотографиями с младшим сыном, сделанными во время съемочного процесса, а сообщение сопровождали слова из песни "Верю в тебя".