Украинская группа KALUSH и блогер Уля Станиславская записали лирическую песню "Пірнаю". Премьера трека состоялась в пятницу, 26 марта.

"Пірнаю" – это о любови, когда ты не медлишь и много анализируешь, а полностью отдаешься чувству, окунаешься в него с головой. Олег (основатель и солист коллектива, – Showbiz 24) и Уля желают каждому пережить такой опыт.

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Новая песня KALUSH

Олег посвятил эту композицию бывшей девушке. Он не раз упоминал об экс-возлюбленной в других авторских песнях.

Сколько же по Львову ездит трамваев, расписанных именем моей девушки. Сколько воспоминаний у меня с этим городом... в этом треке частичка истории,

– рассказал артист.

Для Ули Станиславской это первый серьезный музыкальный опыт, поскольку она совсем недавно начала сольную карьеру.

Блогер отметила, что как девушка, свою первую песню могла спеть только о любви: "Я очень волнуюсь, поскольку это мой дебют. Но дебют с уже успешным артистом KALUSH, поэтому все будет супер".

KALUSH feat. Станиславская – "Пірнаю": смотрите видео онлайн

KALUSH feat. Станиславская – "Пірнаю": текст песни

Твоя кожна клітиночка вже моя

Я пливу по твоїм венам до серця

Бачу у твоєму погляді моря

Я пливу по твоїм венам до серця

Ніколи не спинить, все те що з матерій

Будували ми світ з тепла почуттів

Були молоді дарую парад зорей

Знову я в трамваї пишу ім'я твоє мила та

Нічого не спинить не спи поглянь поряд

Пролітали мимо птахи краса вирій мало волі

Море на дні всі скарби що ховало мало

Нащо мені, коли тебе нема

Я пірнаю, пірнаю, пірнаю в тебе

Так я пізнаю, пізнаю, пізнаю тебе

Я пірнаю, пірнаю, пірнаю в тебе

Так я пізнаю, пізнаю, пізнаю тебе

Твоя кожна клітиночка вже моя

Я пливу по твоїм венам до серця

Бачу у твоєму погляді моря

Я пливу по твоїм венам до серця

Хмари почорніли над нами з них стеля

Просто спали в тишині, кохав тебе щиро

Фарби, що густіли, не розбавить вода

Якби донести, всі ці рани вже латані

Слова всі потовстіли між нами я бачу стіни, але

Ми не знали ціни, чого варте па-па

Вільні й молоді, бачу чайника накип, по факту

На почуття ці плювати, але мала

Навіть, зачиняючи очі, я бачу твій образ

Навіть, закриваючи вуха, я чую твій голос