Обольстительная Тина Кароль ошеломила откровенным образом: фото
Популярная украинская певица Тина Кароль готовится к премьере новой песни под названием "Скандал". Накануне важного дня знаменитость опубликовала черно-белое фото, где эротично позировала.
Источник:инстаграм Тины Кароль
Тина Кароль ошеломила поклонников анонсом новой композиции. Также артистка заинтриговала, что собирается сменить имидж. Уже совсем скоро фанаты увидят свою любимицу в новом образе.
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И пока они ждут перевоплощения исполнительницы, она продолжает демонстрировать соблазнительную фигуру в эротических съемках. Звезда поделилась черно-белой фотографией, которой взбудоражила воображение поклонников. Тина предстала перед камерой, эротично лежа на диване в откровенном наряде, который надела на обнаженное тело.
Кароль выпятила аппетитные ягодицы и прогнула спинку. Белокурые волосы красавица собрала в небрежную прическу сзади, оставив лишь пряди, которые падали на лицо. Макияж звезда сделала в нюдовых оттенках.
Тина закрыла часть лица рукой и проницательно смотрела в камеру. Певица в очередной раз показала свою женственность и сексуальность.
Соблазнительная Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль
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