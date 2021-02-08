Популярная украинская певица Тина Кароль готовится к премьере новой песни под названием "Скандал". Накануне важного дня знаменитость опубликовала черно-белое фото, где эротично позировала.

Тина Кароль ошеломила поклонников анонсом новой композиции. Также артистка заинтриговала, что собирается сменить имидж. Уже совсем скоро фанаты увидят свою любимицу в новом образе.

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И пока они ждут перевоплощения исполнительницы, она продолжает демонстрировать соблазнительную фигуру в эротических съемках. Звезда поделилась черно-белой фотографией, которой взбудоражила воображение поклонников. Тина предстала перед камерой, эротично лежа на диване в откровенном наряде, который надела на обнаженное тело.

Кароль выпятила аппетитные ягодицы и прогнула спинку. Белокурые волосы красавица собрала в небрежную прическу сзади, оставив лишь пряди, которые падали на лицо. Макияж звезда сделала в нюдовых оттенках.

Тина закрыла часть лица рукой и проницательно смотрела в камеру. Певица в очередной раз показала свою женственность и сексуальность.



Соблазнительная Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль