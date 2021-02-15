Популярная украинская певица Тина Кароль на днях поразила поклонников новой песней "Скандал". Также артистка похвасталась новым стилем и позировала на камеру в стильных платьях-худи.

Тина Кароль умеет удивлять поклонников. Она не только представила необычную для себя песню, но и в очередной раз потрясла интересной коллаборацией.

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Стильный look Тины Кароль

Народная любимица в инстаграм-сторис поделилась видео, где позировала в красивом платье, которое создала в коллаборации с украинским брендом W8less.

Артистка предстала перед камерой в белом платье-худи с вышитым сердцем на груди – символом любви ко Дню святого Валентина. У наряда был капюшон и разрезы по бокам. Такой look Кароль соединила с черными лосинами и сапогами на каблуках.

Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с матовой помадой нюдового цвета.

Поскольку обычно Тина выбирает элегантные наряды с пикантными декольте, то такой образ был необычным для нее. Однако даже в спортивной, комфортной одежде артистка всегда выглядит великолепно и умеет подчеркнуть прелести своей фигуры.



Стильный look Тины Кароль / Фото с инстаграма W8less