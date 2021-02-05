Известная украинская певица Тина Кароль презентовала свою первую ароматическую коллекцию для дома Tina Karol Home. В ролике звезда предстала перед камерой в обольстительной платье-рубашке, которая подчеркнула ее пышную грудь.

Тина Кароль продолжает ошеломлять поклонников. Артистка выпустила авторскую коллекцию ароматов для дома, которая состоит из 3 свечей, 2 аромадиффузоров и саше для автомобиля.

Смотрите также Участница дуэта TamerlanAlena снялась для обложки мужского глянца: сексуальные кадры

Оригинальные продукты от народной любимицы имеют сладкие ноты клубники, пикантных цитрусов и нежной розы, которые сочетаются с пряными нотами бергамота, ванили и карамели.

Я хотела создать коллекцию, благодаря которой дома станет уютно, а в сердце – тепло. В прошлом году мы провели много времени наедине с собой. Семья заслуженно вышла на первый план. Аромат коллекции Tina Karol Home отвечает на вопрос, какой может быть атмосфера в вашем доме,

– написала певица в публикации.

Соблазнительный образ Тины Кароль

Исполнительница стала лицом рекламной кампании эксклюзивной коллекции. Она предстала перед камерой в платье-рубашке черного цвета на тонких бретелях. Наряд подчеркнул прелести фигуры знаменитости, акцентировал внимание на ее пышной груди. Глаза Тина завязала красной атласной лентой.

Роскошные волосы красавица вложила в фирменную прическу. На лице она сделала макияж со светлыми тенями на веках и матовой помадой светло-коричневого цвета на губах.

Кароль в очередной раз показала свою женственность и сексуальность, покорила безупречным внешним видом.