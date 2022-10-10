Тина Кароль послала Ксению Собчак, которая обозвала азовцев "нацистами"

Крестница Путина и так называемая "оппозиционная" журналистка Ксения Собчак сделала очередной вброс о "бендеровцах" и "нацистах" в Украине. Нацистами она обозвала бойцов полка "Азов". Ей резко ответила певица Тина Кароль.

Россиянка Ксения Собчак не впервые называет украинцев нацистами. Если раньше на ее упреки реагировала Маша Ефросинина, то на этот раз журналистку поставила на место Тина Кароль, которая обычно остается в стороне от срачей в интернете.

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Тина Кароль послала Собчак, которая оскорбила азовцев

"Бандеровцы творили страшные вещи. Это правда. И батальон "Азов" – типичные нацисты. Кто ж спорит? И что из этого следует? Это их жизнь и их устои. У нас своя страна, и нам есть с чем в ней разбираться", – написала Ксения Собчак в комментарии в инстаграме.

На маразматические суждения так называемой "оппозиционерки" украинская попдива Тина Кароль отреагировала лаконично и метко. Она не стала вступать в спор с Собчак, а просто послала ее вслед за российским кораблем.

Иди на…

– лаконично написала Кароль в инстаграм-сторис.

Тина Кароль ответила Ксении Собчак / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Напомним, ранее Собчак строчила в директ Маше Ефросининой, потому что обиделась, что телезвезда назвала ее "наибольшим разочарованием года среди российских селебрити". Она ныла о том, что украинцы борются со всеми россиянами, хотя якобы должны ненавидеть только тех, кто виноват в войне.

Очевидно, что так называемая российская либералка не относит себя к этой категории, но грузины считают по-другому. В Тбилиси Ксению Собчак не пустили в один из баров, потому что та отказалась признавать Путина диктатором и оккупантом, захватившим территории Грузии и украинский Крым. Ее грузинский скандал комментировал даже советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.