На "спелых прослушиваниях" в 6 выпуске "Голоса страны" 12 сезон показали выступление 23-летней киевлянки Евгении Тананаевой. Девушка жила на Кипре и мечтала о музыкальной карьере в Украине, однако из-за войны была вынуждена вернуться за границу. Как выяснилось, на Кипре она противостоит россиянам-путинистам.

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Участница "Голоса страны" о российской пропаганде на Кипре

На Кипре проживает очень большое количество россиян, и это самый отвратительный факт. Большинство из них поддерживают войну. Уже несколько раз они выходили на митинги со слоганами: "Россия спаси мир", "Россия скажи правду". Правда, выходят они вместе с полицией. Эту ложь, эту пропаганду они разносят по всему миру,

– пожаловалась Евгения Тананаева.

Однако украинская диаспора не отстает. Наши люди устраивают митинги и делают все возможное, чтобы иностранцы не велись на ложь россиян и знали правду об их жестокости в Украине.

"У нас есть группы и организации "Украинцы на Кипре". Каждую неделю, каждые выходные проводятся митинги в поддержку Украины, в поддержку наших бойцов. Цель всех украинцев за рубежом – это донести правду. Донести иностранцам, что Россия – страна-агрессор, страна-террорист, страна-убийца, которая убивает людей просто за то, что они украинцы", – подчеркнула девушка.

Люди должны понимать, что Украина сейчас защищает не только свои границы, но и границы абсолютно всех европейских стран,

– подытожила Евгения.

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Тананаевой

К слову, даже без музыкального образования Евгения Тананаева запала в душу трем тренерам – Наде Дорофеевой, Потапе и Оле Поляковой. Последняя назвала ее зажигалкой, которая засияет в ее команде. Потапу понравилась конкретность девушки, а Дорофеева похвалила ее за то, что "филигранно бегала по нотам" в песне "Мама" группы "Один в каноэ".

Так, девушка выбрала команду DOROFEEVA, которая сделала ей больше всего комплиментов за вокал.