Тина Кароль очаровала романтическим образом в желтой блузке: фото
Известная украинская певица Тина Кароль раз поразила поклонников. Она предстала перед камерой в нежном образе, покорив нежностью и женственностью.
Источник:инстаграм Тины Кароль
Тина Кароль трогательно поздравила женщин с праздником 8 Марта. По случаю замечательного весеннего дня знаменитость поделилась кадрами новой фотосессии.
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Романтический look Тины Кароль
На новых фотографиях, которые артистка запостила в сети, она позирует в элегантной атласной блузке нежного желтого цвета. У наряда были завязки на шее и руках. Образ Кароль дополнила многочисленными аксессуарами: кольцами и серьгами. Особый шарм добавляло кольцо с большим белой орхидеей.
Волосы Тина собрала в пучок сзади, лишь несколько тоненьких прядей падали на лицо. Макияж исполнительницы был в натуральных оттенках с акцентом на губах.
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В комментариях фанаты знаменитости также поздравили ее с праздником весны и засыпали комплиментами.
- С весной, птичка!
- Нежная!
- Какая вы красивая!
- Нежность постучала в сердце.
- Какие нежные фото!
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