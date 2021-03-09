Известная украинская певица Тина Кароль раз поразила поклонников. Она предстала перед камерой в нежном образе, покорив нежностью и женственностью.

Тина Кароль трогательно поздравила женщин с праздником 8 Марта. По случаю замечательного весеннего дня знаменитость поделилась кадрами новой фотосессии.

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Романтический look Тины Кароль

На новых фотографиях, которые артистка запостила в сети, она позирует в элегантной атласной блузке нежного желтого цвета. У наряда были завязки на шее и руках. Образ Кароль дополнила многочисленными аксессуарами: кольцами и серьгами. Особый шарм добавляло кольцо с большим белой орхидеей.

Волосы Тина собрала в пучок сзади, лишь несколько тоненьких прядей падали на лицо. Макияж исполнительницы был в натуральных оттенках с акцентом на губах.

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В комментариях фанаты знаменитости также поздравили ее с праздником весны и засыпали комплиментами.