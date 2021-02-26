Тина Кароль снялась для обложки украинского глянца: волшебные фото из Африки
Во время зимнего отпуска с сыном на юге Африки певица Тина Кароль успела сняться в чувственной фотосессии. Среди песчаных дюн звезда позировала в прозрачном платье ярко-синего цвета и восхитила роскошными формами на фоне чудес Намибии.
Источник:Viva
После рождественских праздников Тина Кароль с сыном Вениамином устроила экстремальный отдых в самой цивилизованной стране Африки – Намибии. В течение 12 дней они путешествовали по стране в автомобиле, наслаждаясь дикой природой и океаном. Во время путешествия артистка устроила фэшн-съемку для украинского журнала Viva. Автором волшебных кадров стал киевский фотограф Юрий Игнатов.
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Тина Кароль на обложке глянца
Для съемки певица подобрала воздушное прозрачное платье из ярко-синей ткани. Длинный наряд с объемными рукавами, и декольте она довершила большой золотой булавкой, которую заколола на талии, массивным колье с камнями и многочисленными кольцами от украинского бренда Rockah.
Через прозрачное платье просвечивалось белье звезды, что выглядело очень соблазнительно, а ветер поспособствовал тому, чтобы легкий материал выгодно подчеркнул формы Тины Кароль. Среди песчаных дюн исполнительница позировала с нежным макияжем со стрелками и нюдовой помадой, а ее волосы обольстительно развевались при каждом порыве ветра.
Тина Кароль / Фото Viva
Тина Кароль в Намібії / Фото Viva
Тина Кароль в Намібії / Фото Viva
Тина Кароль в Намибии / Фото Viva
На личной странице в инстаграме Тина Кароль опубликовала несколько потрясающих кадров из Намибии. Она подчеркнула, что вся страна – это заповедник с огромным количеством животных, которые являются такими же равноправными жителями, как и люди.
В интервью изданию артистка призналась, что за последний "карантинный" год она пересмотрела ценности и открыла новую себя. Звезда называет 2020 год годом "реверса, который дал прогресс".
"Я стала намного счастливее. У меня есть для кого жить. Нужно жить хотя бы потому, что это благодарность и реально подарок небес", – заявила Тина Кароль.
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