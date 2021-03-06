Популярная украинская певица Тина Кароль стала ведущей шоу "Липсинк Батл". На съемках она продемонстрировала дерзкий образ в лакированной одежде и с красной помадой на губах.

Тина Кароль в очередной раз покорила публику безупречным внешним видом. Она предстала перед камерой в стильном наряде.

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Дерзкий образ Тины Кароль

Артистка позировала в лакированном топе и длинной юбке черного цвета. Юбка была с соблазнительным разрезом посередине, что добавляло аутфиту сексуальности. Также Тина надела белую рубашку, которую полностью не застегивала и заправила в юбку.

Из аксессуаров обольстительный образ Кароль дополняли серьги. Волосы она собрала в высокий хвост, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой.



Дерзкий образ Тины Кароль / Фото из инстаграма "1+1"

Красивые образы Тины Кароль: