Украинская певица Тина Кароль дала откровенное интервью, в котором поделилась интересными моментами из повседневной жизни. В частности, звезда показала, что всегда носит в сумочке тампон, деньги и резинки для волос.

Тина Кароль является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Сторонникам всегда интересно наблюдать за ее жизнью вне сцены. Поэтому звезда решила рассказать несколько интересных фактов о себе.

Смотрите также Тина Кароль показала талисман, который всегда носит с собой на память о покойном муже: видео

Сумочка Тины Кароль

Исполнительница пригласила журналистов домой и показала, что носит в сумочке. В частности, Тина всегда с собой тампон. Отмечает, что это именно та вещь, которая всегда нужна девушкам. Также в сумочке знаменитости есть резинки для волос, деньги и банковская карточка.

Еще беру ноутбук, зарядное устройство для телефона и бутылку с водой,

– отметила Кароль.

Она добавила, что кроме всего необходимого на работу берет с собой контейнеры с едой. Она постоянно следит за своим рационом, поэтому питается правильно.

Я не умею готовить, постоянно собираю себе еду из уже готового заранее. Но меня научили недавно солить ягоды. Это очень вкусно. В контейнер кладу авокадо, орехи, семечки, голубику и гималайскую соль. Она не настолько соленая, как обычная,

– рассказала Тина.

Интервью Тины Кароль: смотрите видео онлайн

Тина Кароль не скрывает, что любит вкусно поесть. Она обожает хлеб и сладости и никогда не выбирает из того, что ей не нравится. Однако певица знает, сколько и чего можно съесть, чтобы поддерживать прекрасную физическую форму.