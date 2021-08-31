Тина Кароль показала сына в вышиванке и шароварах: редкое фото из Великобритании

12-летний сын Тины Кароль Вениамин вернулся в Великобританию. Новый учебный год там стартовал раньше, 31 августа. По случаю праздника школьники надели праздничные национальные наряды – вышиванки и шаровары.

Сын украинской попдивы Тины Кароль получает образование в престижной частной школе Repton Preparatory, что в графстве Дербишир. Звездная мама умышленно не селила его в общежитие, а отдала в украинскую семью, чтобы он рос в родной среде.

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Так, в Великобритании Вениамин посещает кружок, в котором учится танцевать гопак и поет народные песни. Похоже, на новом фото мальчик позирует с друзьями по украинскому клубу. Он, как и другие ребята, одет в изумрудные шаровары, вышиванку и красные сапоги. Тогда как девушки одеты в красные юбки, жупаны и пышные венки.

"Горжусь! Украина – это мы", – лаконично подписала Тина Кароль.



Сын Тины Кароль в вышиванке и шароварах / Фото с инстаграм-сторис певицы

Как сын Тины Кароль провел лето

В начале июля Вениамин прилетел в Украину на концерт мамы на Atlas Weekend. Он собственными глазами видел, как создавалось грандиозное шоу, и обещал прийти на концерт.

В конце июля певица взяла сына в Исландию. Вместе они осматривали архитектурные памятники, вулканы, водопады и пробовали на вкус ледники.