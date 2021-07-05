5 июля в Киеве начинается фестиваль Atlas Weekend. Там выступят десятки талантливых и известных артистов, которые порадуют гостей невероятными живыми перформансами. Одной из главных певиц, которые выйдут на сцену в рамках фестиваля, станет Тина Кароль.

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Сын Тины Кароль прилетел на Atlas Weekend

Фан-клуб исполнительницы активно поддерживает ее и призывает не пропустить невероятного шоу. Поддерживать Тину Кароль на концерте будет и ее сын. 12-летний Вениамин учится в Великобритании, однако он не смог пропустить выступления самой родной, к которому она готовится уже несколько месяцев.

Парень побывал на репетиции Кароль и поделился своими впечатлениями в эмоциональном видео: "Очень горжусь мамой! Я видел ее на репетициях. Это что-то невероятное! Обязательно пойду на Atlas Weekend, потому что хочу поддержать маму. И вы не можете пропустить это! Будет феерично!".