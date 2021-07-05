5 июля в Киеве начинается фестиваль Atlas Weekend. Там выступят десятки талантливых и известных артистов, которые порадуют гостей невероятными живыми перформансами. Одной из главных певиц, которые выйдут на сцену в рамках фестиваля, станет Тина Кароль.
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Сын Тины Кароль прилетел на Atlas Weekend
Фан-клуб исполнительницы активно поддерживает ее и призывает не пропустить невероятного шоу. Поддерживать Тину Кароль на концерте будет и ее сын. 12-летний Вениамин учится в Великобритании, однако он не смог пропустить выступления самой родной, к которому она готовится уже несколько месяцев.
Парень побывал на репетиции Кароль и поделился своими впечатлениями в эмоциональном видео: "Очень горжусь мамой! Я видел ее на репетициях. Это что-то невероятное! Обязательно пойду на Atlas Weekend, потому что хочу поддержать маму. И вы не можете пропустить это! Будет феерично!".
5 июля на сцену фестиваля выйдет не только Тина Кароль. К выступлениям готовятся и другие украинские исполнители и коллективы:
- NК;
- DOROFEEVA;
- MELOVIN;
- Kozak System;
- Alyosha;
- ALEKSEEV;
- Mozgi;
- Dantes;
- "Воплі Відоплясова";
- Zlata Ognevich;
- Оля Цибульська;
- Мята;
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- Nikita Lomakin;
- Анна Трінчер;
- Tarabarova;
- Lida Lee;
- Dside Band;
- TamerlanAlena;
- Karta svitu;
- Marietta;
- Gena Viter;
- Сергій Мироненко;
- Міла Нітіч.