Отдохнули вместе на природе: Тина Кароль впервые за долгое время показала сына Вениамина

Певица Тина Кароль после выступления в финале Евровидения 2023 года навестила сына Вениамина, который сейчас живет в Великобритании. Звезда показала несколько фото поклонникам. Они заметили, что ее сын от Евгения Огира уже очень подрос.

На фейсбук-странице Кароль поделилась семейными фото. Очевидно, что звезда решила навестить сына, ведь была в Британии на Евровидении-2023.

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Звезда отпраздновала День матери в компании 14-летнего сына Вениамина. Певица опубликовала снимки, на которых позирует во время прогулки.



Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото с ее инстаграмм-страницы

Отметим, что артистка видится с Вениамином только на каникулах. По фото видно, что мама и сын отдохнули на природе и поели мороженое. Тина Кароль выбрала для прогулки непринужденный образ – спортивный костюм, а на плечи накинула уютное пончо.



Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото с ее инстаграмм-страницы

На снимках можно заметить, как подрос Вениамин и насколько он похож на своего отца Евгения Огира. Это одни из немногих фото звездной мамы и ее потомка, попавших в сеть. Ведь Тина редко делится общими кадрами и держит личную жизнь в тайне.

В комментариях подписчики отметили, что Вениамин – копия папы, а также сделали несколько комплиментов и поздравили Тину Кароль с днем матери:

"Очень похож на мамочку! С Праздником!"

"Венька уже такой взрослый. Тина с праздником".

"Вы прекрасны, поздравляю вас с праздником матери, желаю быть такой красавицей до 100 лет".

"Боже, как похож на папу, копия".

"Вы настоящая украинская мамочка, которая сделает все, чтобы ее ребенок рос здоровым и счастливым".

"С праздником! Хороший сын, счастливая мама".

Известно, что Вениамин учится в Великобритании в престижном учебном заведении в окрестностях Лондона Repton Preparatory School. Кроме того, парень танцует гопак, играет на фортепиано и барабанах и занимается фехтованием.

Раньше Кароль показывала своего сына в декабре, канун Рождества. Певица поделилась с подписчиками фото, как она с сыном готовила праздничный ужин. А в ноябре Кароль приезжала в Великобританию, чтобы поздравить сына из днем рождения. Ему исполнилось 14 лет. Мама и сын вместе поужинали.