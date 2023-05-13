Грандиозный финал Евровидения-2023 в Ливерпуле открыла группа Kalush Orchestra, а за ней выступление начали украинские артисты.

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Сцену зажгли Джамала, Верка Сердючка, группа Go_A и украинская поп-дива Тина Кароль. Певица начала свое выступление, лежа на сцене, которая светилась огромным красным сердцем. Исполнительница спела свою известную песню "Show me your love", с которой она представляла Украину на Евровидении в 2006 году в Греции. Тогда на песенном конкурсе она заняла седьмое место.

Тина Кароль надела на эффектное выступление красное платье с глубоким вырезом на декольте в форме сердца. Мини-платье тоже украшено с одной стороны сердцем, ткань которой спадает вниз. Большие вырезы в форме сердца скрыты кружевом.

Кутюрное платье от Ивана Фролова дополнено большим количеством серебристых камней. Образ певицы дополняли красные кружевные перчатки, также украшенные сияющими камнями. В тон к ним были подобраны колготки красного цвета. Эффектный образ украинки завершили минималистические босоножки с камешками.

Тина Кароль, как всегда, вложила волосы в эффектные локоны, а на лице визажисты сделали идеальный макияж.



Тина Кароль в платье от Ивана Фролова / Фото с Instagram

Во время выступления вся сцена и свет сияли красными цветами. Танцевальная поддержка Тины Кароль тоже была в красных костюмах.

По словам талантливого украинского дизайнера Ивана Фролова, его задачей было, несмотря на всю боль и траур, в которых каждый украинец находится ежедневно, показать насколько мы мощны и сильны и что мы можем создавать и дарить красоту этому миру, несмотря ни на что. Именно в таком платье он видел Тину Кароль на финале Евровидения.

Кароль также высказалась о работе с Фроловым. "Очень талантливому Ивану Фролову известно все о женственности и привлекательности. Рада, что наши миры встретились", – отметила исполнительница.



Тина Кароль в платье от Ивана Фролова / Фото с Instagram