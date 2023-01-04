Тина Кароль без макияжа показала свой завтрак: чем лакомилась певица

Певица Тина Кароль все чаще показывает себя без макияжа. Недавно она опубликовала несколько фото, сделанных в автомобиле. Артистка продемонстрировала свой завтрак.

Во время полномасштабной войны артистка активно ведет свой телеграмм-канал. Тина показывает свою жизнь вне сцены, что очень нравится поклонникам

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На днях она опубликовала несколько новых фотографий. На них Кароль изображена в автомобиле. Звезда надела черный свитер, синее пальто, волосы распустила, а на лицо не наносила косметику. Еще раз очаровала естественным образом без макияжа, с которым ее привыкли видеть на сцене.



Тина Кароль без макияжа / Фото из телеграмм-канала певицы

Также Кароль показала свой завтрак – вкусные сырники. Ими она лакомилась в автомобиле. Исполнительница и раньше из-за насыщенного рабочего графика не успевала есть дома, похоже, что сейчас такая же ситуация.

Свои ритуалы не надо менять во что бы то ни стало,

– написала Тина под фото.



Завтрак Тины Кароль / Фото с телеграмм-канала певицы