Во время войны Тина Кароль много гастролирует за границей, чтобы собрать средства для наших защитников. Однако в насыщенном концертном графике не забывает заботиться и о себе.

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Фото и видео Тины Кароль из спортзала

Певица всегда находит время, чтобы поддерживать спортивную форму. На новых фото и видео Тина показала спортзал, в котором проходят тренировки. В доме под Киевом артистка имеет свой зал. Сейчас редко бывает там, потому находит залы за границей.

Кароль сделала фото и сняла видео, стоя перед зеркалом. Она надела черный топ и леггинсы. Такая форма подчеркнула обольстительную фигуру исполнительницы. Волосы звезда собрала в пучок сзади, оставив лишь две пряди, которые небрежно спадали на лицо. На тренировку Тина пришла без макияжа.

"Каждый наш новый день определяет завтрашний день", – подписала Тина.

Отметим, в телеграмм-канале Кароль все чаще публикует фото в комфортной одежде, без макияжа и прически. Недавно она поделилась фотографией, которую сделала на студии звукозаписи. Тогда она была одета в черные лосины и спортивный свитер с надписью у сердца "Я рядом". Соединила такой спортивный look с длинными носками и кроссовками бренда adidas.