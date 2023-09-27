В плаще на голое тело: Тина Кароль взбудоражила сеть соблазнительными кадрами в пустом зале

Украинская певица Тина Кароль поделилась с фанами новыми кадрами. Звезда устроила соблазнительную фотосессию в пустом зале. На фото Кароль предстала в черном кожаном плаще на голое тело.

Загадочные кадры певица опубликовала в инстаграмме. На днях Тина Кароль показала атмосферные кадры из Карпат, где она спела отрывок из песни прямо на сене.

Интересно Держались за руки: Тина Кароль подогрела слухи о романе с известным танцовщиком

Звезда позировала в пустом зале с обитыми красной тканью стульями. Похоже, это Винницкий драматический театр.



Тина Кароль в новой фотосессии / Фото с ее инстаграм-сторис

Артистка удивила соблазнительным образом. Кароль надела черный кожаный тренч, из-под которого было видно голое тело. На кадрах Тина Кароль продемонстрировала стройные ноги.

Ее волосы были распущены, а губы подрисованы красной помадой.



Тина Кароль в новой фотосессии / Фото с ее инстаграм-сторис

"Увидеть, изучать и считать новые морщины твои. У них твой опыт, твой путь, который уважаю и люблю. Прости, что не рядом, когда страдает душа, и я буду рядом, когда мы соберемся праздновать жизнь", – подписала фото Тина.



Тина Кароль в новой фотосессии / Фото с ее инстаграм-сторис

Поклонники были поражены новыми фото, они "засыпали" Тину Кароль комплиментами:

"В каждом кадре, как всегда невероятная, потому что прекрасна душой".

"Ты невероятная".

"Непревзойденная, прекрасная дева".

"Почему это так красиво?"

"Ты невероятная. Спасибо за творчество и уникальность. Гордость и уважение".

"Такие фотографии чувствительны, как выдержать".

"Лучшая".

Предыдущие фотосессии Тины Кароль