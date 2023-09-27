В плаще на голое тело: Тина Кароль взбудоражила сеть соблазнительными кадрами в пустом зале
Источник:Тина Король
Украинская певица Тина Кароль поделилась с фанами новыми кадрами. Звезда устроила соблазнительную фотосессию в пустом зале. На фото Кароль предстала в черном кожаном плаще на голое тело.
Загадочные кадры певица опубликовала в инстаграмме. На днях Тина Кароль показала атмосферные кадры из Карпат, где она спела отрывок из песни прямо на сене.
Интересно Держались за руки: Тина Кароль подогрела слухи о романе с известным танцовщиком
Звезда позировала в пустом зале с обитыми красной тканью стульями. Похоже, это Винницкий драматический театр.
Тина Кароль в новой фотосессии / Фото с ее инстаграм-сторис
Артистка удивила соблазнительным образом. Кароль надела черный кожаный тренч, из-под которого было видно голое тело. На кадрах Тина Кароль продемонстрировала стройные ноги.
Ее волосы были распущены, а губы подрисованы красной помадой.
Тина Кароль в новой фотосессии / Фото с ее инстаграм-сторис
"Увидеть, изучать и считать новые морщины твои. У них твой опыт, твой путь, который уважаю и люблю. Прости, что не рядом, когда страдает душа, и я буду рядом, когда мы соберемся праздновать жизнь", – подписала фото Тина.
Тина Кароль в новой фотосессии / Фото с ее инстаграм-сторис
Поклонники были поражены новыми фото, они "засыпали" Тину Кароль комплиментами:
- "В каждом кадре, как всегда невероятная, потому что прекрасна душой".
- "Ты невероятная".
- "Непревзойденная, прекрасная дева".
- "Почему это так красиво?"
- "Ты невероятная. Спасибо за творчество и уникальность. Гордость и уважение".
- "Такие фотографии чувствительны, как выдержать".
- "Лучшая".
Предыдущие фотосессии Тины Кароль
- В конце августа певица поделилась новыми фотографиями без макияжа. Тина сделала селфи в белоснежной блузке с надписью One Nation Under Love – это название ее новой песни.
- Ранее Кароль позировала перед камерой в стильном молочном костюме от бренда Stash. Она соединила широкие брюки и длинную жилетку, которая подчеркнула ее фигуру и сделала акцент на декольте.
- Певица также устраивала совместную фотосессию с сыном Вениамином, похожим на ее покойного мужа. Ради кадров Тина сменила несколько образов, которые умилили фанов.
- А на съемку с украинской фотографой Кароль надела молочную блузку с глубоким вырезом и открытыми плечами. Звезда соединила топ с джинсами со смелыми разрезами.