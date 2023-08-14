Сын Тины Кароль сейчас учится в Великобритании. Певица часто ездит к Вениамину. На фото заметно, как мальчик стал похож на родного папу.
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Кароль обратилась к бывшему мужу Евгению Огиру, умершему в 2013 году. Если бы болезнь не унесла жизнь Евгения, 14 августа ему должно было исполниться 43 года.
Мы 10 лет следуем за твоей звездой. Ты бился за жизнь отчаянно у всех на глазах, в моих руках… Мы любим тебя, папа! Мы идем дальше, как ты и просил, но не мимо, а с тобой в нашей памяти и сердце. Навсегда вместе,
– трогательно написала Тина.
Звезда показала в инстаграмме своего взрослого сына Вениамина и отметила, что он очень напоминает своего отца.
Тина Кароль с сыном / Фото с ее инстаграммы
"Смотри, он очень похож на тебя. Разыгрывает меня так же, как и ты, а я верю всем вашим шуткам", – написала Тина.
Звезда показала фотосравнение сына и мужчины. На кадрах она в таком же виде и позе с Вениамином, как когда-то стояла с Евгением.
Тина Кароль с сыном и мужем / Фото из ее соцсетей
Певица добавила, что из-за войны в Украине сегодня многие дети также потеряли своих родителей.
"Сегодня детские праздники начинаются с минут молчания... Слезы на их глазах сухие, наши дети сильнее нас. Судьба, которая выпала нашим детям тяжелая и несправедливая. Я вижу, как эта боль превращается в мотивацию и характер... Мальчиков с портретом папы в карманах становится больше", – отметила Кароль.
Почему умер человек Тины Кароль
- 28 апреля 2013 года умер мужчина певицы Евгений Огир. У него был рак желудка. Борьба с болезнью, к сожалению, не принесла результата.
- За несколько дней до смерти Тина Кароль привезла мужа домой из Германии – врачи сказали, что больше не могут помочь ему.
- Напомним, что Кароль вышла замуж за Евгения в 2008 году. В январе они тайно расписались, а 15 июня обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
- В ноябре 2008 года у супругов родился сын Вениамин. Добавим, что в последние годы Евгений Огир был продюсером Кароль, до работы с ним он работал на канале "М1", в частности в проекте "Твой формат".
- Отметим, что после того, как Тина потеряла мужа, официально она не была в отношениях. В сети ходили слухи о романах, но Кароль не подтвердила их.