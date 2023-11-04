Львовский блогер Николас Карма, который расспрашивает стильных прохожих о стоимости их образа, встретил Тину Кароль. Певица на днях побывала в Львове и выступила с концертом.
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Сколько стоит наряд Кароль
Исполнительницу подловили на улице в лаконичном повседневном образе. Она показалась публике в темно-синих лосинах за 1000 гривен и сером лонгсливе от Skims тоже примерно за 1000 гривен.
Тина Кароль похвасталась кроссовками Adidas до 3 тысяч гривен и рюкзаком мятного цвета от британского бренда Hunter. Это была самая дорогая деталь образа – звезда приобрела его за 200 евро (около 7600 гривен).
Все средства – это сценические наряды. А по жизни я теряюсь. Я стараюсь потеряться в пространстве и в толпе. Когда наступила война, я вообще забыла, что такое брендовая одежда, именно покупка. Есть коллаборации,
– рассказала артистка о своих нарядах.
Тина Кароль не дополняла свой образ аксессуарами: "Я не ношу часов вообще. Не чувствовать времени – в этом есть романтика какая-то". Она собрала волосы в низкий хвост и сделала легкий макияж.
Сколько стоит look Тины Кароль: видео
Подписчики Николаса Кармы по-разному отреагировали на довольно скромный образ певицы. Кто-то похвалил звезду за отсутствие пафоса, а кто называет видео постановлением.
- "Боже, такая известная звезда выглядит в тысячи раз проще тех фиф с сумочками по 5 тысяч долларов! Очень приятная и милая";
- "Кто работал с ней – знает, что это за человек. Она очень жесткая и пренебрежительная. На камеру такая "своя". Думаю, это к Николасу ее pr постучало, потому что он сейчас на топе. Весь образ продуман, профессиональный мейк";
- "Типа случайно. Типа да по-скромному";
- "Это тот момент, когда имеешь деньги, но не тратишь тысячи евро на шмотки, потому что ты умный человек! Класс!";
- "Народ, это же постановочная съемка! Соответственно и одежда. Думаете ли он ее случайно встретил?";
- "Человек, работающий с детства и всего добившийся сам: просто надел рандомные кроссовки и лосины, ничего не покупает, потому что в стране война. Киевские девушки, которых никто не знает и неизвестно как кто-то им на это заработал: полтора миллиона, а что такого, да, война, но мы продолжаем жить".