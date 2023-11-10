38-летняя украинская певица снялась в новой фотосессии. Она позировала в объективе фотографе Яны Яцюк.
К слову Тина Кароль рассказала о своих секретах красоты: как звезда делает макияж
Соблазнительный образ Тины Кароль
Для свежих фотографий Тина Кароль выбрала соблазнительный и откровенный образ. Она предстала в атласном топе и максиюбке с глубоким разрезом серо-бежевого цвета.
Артистка не одела нижнее белье, поэтому кадры получились достаточно провокационными. Она ненавязчиво приподняла топ и продемонстрировала фигуру и кубики на животе.
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Образ Тины Кароль дополнил лаконичную укладку и необычный макияж.
Роковой соблазн,
– подписала кадры исполнительница.
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Поклонники Тины Кароль засыпали ее комплиментами в комментариях под сообщением. Они цитируют последнюю песню артистки и похвалили ее за демонстрацию настоящей любви к себе.
- "Ох, не святые. Ох, не святые";
- "Огонь";
- "Ну это точно соблазн, фатальнее не бывает";
- "Тина, всегда с восторгом наблюдала за ростом вашей женственности. Но сейчас.. окончательно разоружили. Горжусь дистанционно вместе с вами вашим телом, любовью и уважением к себе!";
- "Божественная красота";
- "Тена – это роковой соблазн".