В то время, как большинство украинских звезд отдыхали на Мальдивах или в Дубае, Тина Кароль провела зимние каникулы в Намибии. На юг Африки она отправилась с 12-летним сыном Вениамином.

В новом интервью народная любимица поделилась впечатлениями от путешествия, которое устроила накануне 36-летия. Тина Кароль не имеет безумной любви к размеренному пляжному отдыху на райских островах. В прошлом году она путешествовала по Карпатам, а в начале 2021 года решилась улететь в Африку. С сыном они выбрали самую цивилизованную страну континента – Намибию.

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Как Тина Кароль отдохнула в Намибии с сыном

Певица призналась, что она была в восторге от разнообразных ландшафтов. Только в одной стране они смогли насладиться бурным океаном, песчаными дюнами и дикой природой. Собственными глазами Тина Кароль и Вениамин видели гиббонов, жирафов, слонов, фламинго, гепардов и других зверей, которые в Европе есть разве что в зоопарках.

Экстремальный семейный отпуск длился всего 12 дней. Однако за это время звезда с отпрыском успели увидеть всю Намибию и устроить множество эффектных фотосессий. Похоже, вскоре певица поделится с 1,7-миллионной публикой новыми увлекательными кадрами.

Это самая цивилизованная часть Африки. Это разный ландшафт – от океана, затерянных кораблей до дюн, мы там сделали целую фотосессию. 12 дней мы были в машине, мы путешествовали по всей стране,

– поделилась Тина Кароль.

Тина Кароль об отдыхе в Намибии: смотрите видео онлайн