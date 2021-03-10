Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина откровенно рассказала, как ей работалось с Тиной Кароль при создании песни "Вільна". Она призналась, что коллаборация была превосходной. Также артистка поделилась, что дуэты с некоторыми другими исполнителями не состоялись.

Юлия Санина дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни, творчестве коллектива и сотрудничестве с другими артистами.

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Юлия Санина о сотрудничестве с Тиной Кароль

Премьера песни Тины Кароль и Юлии Саниной "Вільна" вызвала настоящий фурор в украинском шоу-бизнесе. Лидер группы The Hardkiss рассказала, что с коллегой по сцене ей работалось прекрасно.

Тина – "Человек – обнаженный нерв". Для нее важно прожить, донести мысль, у нее есть своя философия и глубина, которые она показывает через творчество,

– отметила Юлия.

Тина Кароль и Юлия Санина – "Вільна": смотрите видео онлайн

Коллаборация Саниной и Монатика

Санина также рассказала о сотрудничестве с Монатиком, вместе с которым записала песню "Кобра": "Диму я называю "Человек – праздник". Он пришел, сделал праздник и ушел".

Они очень разные, но в повседневной жизни относятся ко мне замечательно. У артиста такая жизнь, что найти друзей – невозможно,

– отметила Санина.

Монатик и Юлия Санина – "Кобра": смотрите видео онлайн

Дуэты с артистами, которые отменили

Певица призналась, что были и такие дуэты, которые отменились. В частности, планировалось сотрудничество со Святославом Вакарчуком и группой ONUKA. Были даже демо-записи песен, однако, когда музыканты понимали, что работа не получается, покидали ее.

Интервью Юлии Саниной: смотрите видео онлайн