Тина Кароль недавно потрясла поклонников сменой сценического имиджа. Также кардинально изменилось и творчество артистки. Кроме этого всегда интересуют подробности личной жизни, которые исполнительница держит подальше от посторонних глаз.

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Тина Кароль о новых отношениях

Исполнительница всегда уходит от ответа на вопросы, касающиеся новых отношений. На днях была годовщина со дня смерти ее мужа Евгения Огира. Тогда Тина обнародовала архивное фото покойного любимого и отметила, что она принадлежит Евгению в бесконечности.

А вот в интервью со Славой Деминым Кароль призналась, что в ее жизни есть хороший парень, о котором она поет песни. Однако больше подробностей знаменитость не разглашала.

Также Слава спросил исполнительницу, что ей больше всего нравится в мужчинах: брутальная борода, стильная борода или гладкая лысина.

Мужчина или нравится, или нет,

– отметила Тина.

Интервью Тины Кароль: смотрите видео онлайн