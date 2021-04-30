Тина Кароль недавно потрясла поклонников сменой сценического имиджа. Также кардинально изменилось и творчество артистки. Кроме этого всегда интересуют подробности личной жизни, которые исполнительница держит подальше от посторонних глаз.
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Тина Кароль о новых отношениях
Исполнительница всегда уходит от ответа на вопросы, касающиеся новых отношений. На днях была годовщина со дня смерти ее мужа Евгения Огира. Тогда Тина обнародовала архивное фото покойного любимого и отметила, что она принадлежит Евгению в бесконечности.
А вот в интервью со Славой Деминым Кароль призналась, что в ее жизни есть хороший парень, о котором она поет песни. Однако больше подробностей знаменитость не разглашала.
Также Слава спросил исполнительницу, что ей больше всего нравится в мужчинах: брутальная борода, стильная борода или гладкая лысина.
Мужчина или нравится, или нет,
– отметила Тина.
Интервью Тины Кароль: смотрите видео онлайн