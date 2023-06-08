Тина Кароль отправила лодки и жилеты на Херсонщину для спасения людей из затопленных домов

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Она решила помочь не только поддержкой, но и финансово. В частности, вместе со своим фондом закупила лодки, жилеты и штаны-броды для спасения людей из затопленных домов.

Украинские власти уверяют, что последствия подрыва Каховской ГЭС будут катастрофическими. Уже есть данные о первых погибших, тела плавают прямо на воде.

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В Instagram Тина Кароль разместила видео, в котором сообщила, что вместе со своим фондом закупила лодки, брюки-броды, жилеты, которые посылает в Херсонскую область.

Когда узнали о новости о Херсоне… сердце плачет. Всем чем можем, морально помогаем, и вот, сегодня, есть возможность прислать лодки, жилеты, штаны-броды. Спасибо моим волшебницам в фонде. Херсон, держись!,

– сказала в видео артистка.

Отметим, что фонд Тины Кароль существует уже девять лет и сначала заботился о онкобольных детей. С началом полномасштабного вторжения он начал помогать украинским защитникам и защитницам.

Кто еще из звезд отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: