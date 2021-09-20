Тина Кароль опубликовала редкие фото с мамой в ее день рождения

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Она показала фото мамы Светланы по случаю ее дня рождения.

Известная украинская артистка Тина Кароль крайне редко показывает своих близких. Но на днях она опубликовала фото матери по особому случаю.

К слову Люблю менять ландшафты, – Тина Кароль ответила, хотела бы жить в другой стране

Фото мамы Тины Кароль

Мать Тины Кароль – Светлана Либерман отмечала день рождения. Звездная дочь сфотографировала мать с небольшим вафельным десертом с праздничной свечой в руках.



Мама Тины Кароль / Фото из инстаграм-сторис Тины Кароль

Другим фото знаменитость поделилась с прогулки с мамой. Тина Кароль сделала селфи в черном топе и спортивной куртке. Она распустила волосы и сделала легкий макияж, подчеркнув глаза тушью, а губы – розовым блеском. В то же время Светлана Либерман надела светлую кофточку и легкую куртку сверху.

Напомним, что несмотря на то, что родители исполнительницы живут в Киеве, Тина Кароль видится с родителями редко. Все потому, что у них разные мировоззрения . Однако звезда всегда посещает родных на религиозные праздники и дни рождения.



Тина Кароль с мамой / Фото из инстаграм-сторис Тины Кароль

Отметим, 26 августа певица публиковала архивное фото родителей. В этот день Светлана и Григорий Либерман праздновали "перламутровую свадьбу". Папа и мама Тины Кароль прожили вместе 42 года.

Перед этим Тина Кароль также делилась трогательным фото мамы Светланы в День матери. Тогда она даже показала старшего брата Станислава.