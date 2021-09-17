Популярная украинская певица Тина Кароль ответила на оригинальные вопросы. Она опубликовала новое интервью в стиле "Было/не было".

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Хотела бы ли Тина Кароль пожить не в Украине

Певица ответила на вопрос, хотела бы ли она пожить в других странах. Она не рассказала, имеет ли желание полностью переехать из Украины. Однако знаменитость не прочь получить опыт в кардинально других местах.

Я периодически хочу пожить в другой стране. Я вообще люблю ездить в другие страны, люблю менять ландшафты, экстремальные путешествия, изучать различные города, улицы,

– призналась Тина Кароль.

Интервью с Тиной Кароль: смотрите видео онлайн

Заметим, что Тина Кароль рассказала, что иногда в путешествие следует отправляться самостоятельно. По словам артистки, это немного странно, но необходимо. "Сначала тебе некомфортно. Но круто, когда ты один и без связи. Сразу появляются совершенно другие мысли, вспоминаются все страхи", – рассказала певица.

Насчет жизни в другой стране высказывалась певица TAYANNA. Весной она провела отпуск на Бали, где звезде понравилось практически все. Именно поэтому исполнительница не прочь переехать на остров, когда ей будет уже за 50 лет.