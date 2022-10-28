Россиянка напала на SHADU (настоящее имя – Ксения Шадурская) в парке, когда она с украинским флагом и собакой ждала режиссера, чтобы снять патриотическое видео под трек Stand with Ukraine. Все чуть не закончилось потасовкой.
Читайте также Анатолий Анатолич остро высмеял Регину Тодоренко, которая рыдает в России из-за платья
Из видео видно, что к певице подбежала женщина со словами: "Вали в свою хохляндию. Слава России, понятно". Она толкнула SHADU, облила кофе и убежала.
SHADU прокомментировала инцидент с россиянкой
Звезда заявила, что привыкла к "любителям русского мира" в соцсетях, тогда как на улице столкнулась с ними впервые. SHADU подчеркнула, что россиянка напала на нее только потому, что она украинка с сине-желтым флагом. По ее мнению, этот инцидент характеризует всю нацию оккупантов.
Сейчас я хочу обратиться ко всем россиянам. Вы – кацапские выбл*дки, вы – дно, вы – перегной, после того, что вы сделали с моей страной, вы не имеете права на существование, вы не имеете права открывать свой плохой рот. Вы не имеете права подходить к нам, украинцам. Вы не имеете права жить в XXI веке,
– возмутилась SHADU.
"Слава России" только в составе Украины. У меня все", – закончила певица.
- Напомним, ранее в Германии россияне с матами набросились на украинскую ведущую Анну Олицкую из-за того, что ее сын сказал "Слава Украине". Муж обзывал звезду "укропкой" и "с**ой", пока его не оттащил товарищ.
- Жена Остапчука делилась, что на акции в поддержку Украины в Милане произошел инцидент из-за россиянина. Мужчина подбежал к ящику, в который собирали деньги на помощь, и выбил ногой. Поймать его не успели.