Россиянка напала на SHADU (настоящее имя – Ксения Шадурская) в парке, когда она с украинским флагом и собакой ждала режиссера, чтобы снять патриотическое видео под трек Stand with Ukraine. Все чуть не закончилось потасовкой.

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Из видео видно, что к певице подбежала женщина со словами: "Вали в свою хохляндию. Слава России, понятно". Она толкнула SHADU, облила кофе и убежала.

SHADU прокомментировала инцидент с россиянкой

Звезда заявила, что привыкла к "любителям русского мира" в соцсетях, тогда как на улице столкнулась с ними впервые. SHADU подчеркнула, что россиянка напала на нее только потому, что она украинка с сине-желтым флагом. По ее мнению, этот инцидент характеризует всю нацию оккупантов.

Сейчас я хочу обратиться ко всем россиянам. Вы – кацапские выбл*дки, вы – дно, вы – перегной, после того, что вы сделали с моей страной, вы не имеете права на существование, вы не имеете права открывать свой плохой рот. Вы не имеете права подходить к нам, украинцам. Вы не имеете права жить в XXI веке,

– возмутилась SHADU.

"Слава России" только в составе Украины. У меня все", – закончила певица.