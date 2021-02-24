Популярная певица Оля Полякова очень близка со своими дочками, поэтому когда 15-летняя Маша решила сменить имидж, она обратилась к звездной маме. Артистка поддержала эксперимент и самостоятельно покрасила девочку в ярко-рыжий цвет.

Старшая дочь Оли Поляковой Маша активно продвигает личный профиль в инстаграме и поет в собственной группе. Похоже, чтобы выглядеть более эпатажно, она решила сменить естественный русый цвет на ярко-рыжий. В этом подростку помогла мама.

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Как выглядит дочка Оли Поляковой после окрашивания

В новом имидже дочь знаменитости позировала в полосатой пижаме розового цвета. Длинные рыжие волосы девочка распустила, чтобы эффектно продемонстрировать 2,4-миллионной аудитории мамы свое смелое перевоплощение.

"Я еще и парикмахер", – с юмором написала Оля Полякова, которая самостоятельно покрасила дочь.

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Реакция сети

Пользователи оценили новый цвет волос старшей дочери Оли Поляковой, засыпав ее более 120 тысячами лайков. От комментария не удержалась даже звездная подруга певицы Леся Никитюк. "Боже, какая красавица. Просто как я", – написала ведущая. Другие же поклонники артистки также не сдерживали свой восторг и даже сравнили Машу с фэшн-фотографом Соней Плакидюк: