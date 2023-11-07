Является примером для других: стало известно, кто из звезд получил награду "Папа года"
Источник:Тимур Мирошниченко
В Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии "Папа года-2023". Победителем стал ведущий Тимур Мирошниченко, который во время войны усыновил мальчика из детдома.
Для шоумена это уже вторая подобная награда. В 2021 году он также стал "Папой года".
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Мирошниченко получил награду "Папа года"
Церемония вручения награды прошла в Киеве 5 ноября. В этом году шоумен получил специальную премию "Папа года" – выбор редакции. Мерошниченко решили наградить потому что он своим примером показывает и вдохновляет многих родителей на усыновление ребенка.
Очень приятно получить эту награду… Я думаю, она посвящается всем папам, которые уже давно поняли, что между мамой и папой нет разницы для ребенка. Мы должны уметь все, любить и ценить,
– прокомментировал Тимур.
Сам ведущий не смог присутствовать на церемонии, так что награду забрала его жена Инне. Она шокировала заявлением, что мечтает стать родителями 6 детей.
"Я очень благодарна за внимание к моей семье, к моему мужу. Если бы не такой мужчина как Тимур, я, наверное, и о первом ребенке бы не подумала. На днях я сказала мужу:" У нас будет шесть детей". Он спросил, сейчас ли покупать автобус, или позже", – пошутила Инна.
Тимур Мирошниченко дважды стал "Папой года" / Фото из соцсетей
Реакция сети
Поклонники Тимура Мирошниченко не удивлены его победой. Они считают, что он действительно достоин носить это звание:
- "Тимур Мирошниченко – настоящий пример того, как быть хорошим папой, даже если ты звезда".
- "Привет, вы с женой великие молодцы!"
- "Мирошниченко – настоящий Суперпапа, вдохновляющий на добро и милосердие".
- "Поздравляю! Полностью заслуженно".
Что известно о семье Тимура Мирошниченко: коротко
- Ранее Тимур и Инна Мирошниченко воспитывали только двоих детей – 5-летнюю дочь Мию и 4-летнего сына Марка. Это их родные дети.
- В январе этого года пара решила усыновить ребенка. Впоследствии они обнаружили мальчика. В конце июля супруги забрало 2-летнего сына домой. Его назвали Марселем.
- А на днях Инна Мирошниченко сообщила, что усыновит еще одного ребенка. На этот раз она подается сама, без мужчины. После усыновления Инна станет условной "матерью-одиночкой", а затем через суд ребенка усыновит и Тимур.