Для шоумена это уже вторая подобная награда. В 2021 году он также стал "Папой года".

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Мирошниченко получил награду "Папа года"

Церемония вручения награды прошла в Киеве 5 ноября. В этом году шоумен получил специальную премию "Папа года" – выбор редакции. Мерошниченко решили наградить потому что он своим примером показывает и вдохновляет многих родителей на усыновление ребенка.

Очень приятно получить эту награду… Я думаю, она посвящается всем папам, которые уже давно поняли, что между мамой и папой нет разницы для ребенка. Мы должны уметь все, любить и ценить,

– прокомментировал Тимур.

Сам ведущий не смог присутствовать на церемонии, так что награду забрала его жена Инне. Она шокировала заявлением, что мечтает стать родителями 6 детей.

"Я очень благодарна за внимание к моей семье, к моему мужу. Если бы не такой мужчина как Тимур, я, наверное, и о первом ребенке бы не подумала. На днях я сказала мужу:" У нас будет шесть детей". Он спросил, сейчас ли покупать автобус, или позже", – пошутила Инна.



Тимур Мирошниченко дважды стал "Папой года" / Фото из соцсетей

Реакция сети

Поклонники Тимура Мирошниченко не удивлены его победой. Они считают, что он действительно достоин носить это звание:

"Тимур Мирошниченко – настоящий пример того, как быть хорошим папой, даже если ты звезда".

"Привет, вы с женой великие молодцы!"

"Мирошниченко – настоящий Суперпапа, вдохновляющий на добро и милосердие".

"Поздравляю! Полностью заслуженно".

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