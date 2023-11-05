Но решила продержать интригу и часть ролика, где стало известно, кого ждут звездные супруги, знаменитость сделала черно-белой. Однако теперь телеведущая показала видео без фильтров. Оказывается, Лилия и ее муж ждут третью дочь.

Не упустите Лилия Ребрик эмоционально ответила на упреки о беременности ради выезда мужчины за границу

Лилия Ребрик станет мамой третьей дочери

Телеведущая, ее муж Андрей и две дочери ждут рождения еще одной принцессы. Для того чтобы узнать пол ребенка, супруги организовали гендер-пати во дворе дома. Они сделали красивую фотозону с синими и розовыми шариками. В то же время вся семья надела бежевые аутфиты. О том, что родится девочка знаменитости узнали, когда выпустили из специальных баллонов дым, который был розового цвета.

Мы так ждем тебя,

– написали звездные родители.

Отметим, что Лилия подозревала, что будет девочка, но отметила, что ей было бы интересно стать мамой мальчика. В то же время Андрей сразу знал, что будет девочка.

Реакция сети

В комментариях под видео подписчики искренне порадовались за супругов.

Анатолий Анатолич: "Вот я мальчик, но люблю розовое. Так что это еще не финал истории";

"Вот я мальчик, но люблю розовое. Так что это еще не финал истории"; "Девочки рождаются к миру";

"Супер. Я знала, что девочка! Поздравляю";

"Как счастлив папа. Кажется, он этого хотел";

"Тройное счастье мамы и папы! Супер. Поздравляю замечательную семью";

Де Лилия Ребрик будет рожать третьего ребенка

Телеведущая решительно заявила, что не будет ехать за границу, чтобы там рожать дочь. Она будет делать это дома в Украине.

"Я здесь, на своей родной земле с родными людьми. Для меня это очень важно. Это то, что дает мне силы. Я хочу рожать здесь. Сейчас нет правильных и неправильных решений. Каждый делает так, как считает нужным и как чувствует. И это правильное решение. Я чувствую, что мое сердце здесь. Хочу быть здесь вместе со своими родными", – подчеркнула звезда.