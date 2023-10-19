Жена Тимура Мирошниченко в инстаграм-сториз выложила фото службы по делам детей и семьи в Киеве в Днепровском районе. Да, Инна Мирошниченко усыновляет второго ребенка.

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Инна Мирошниченко усыновляет ребенка

Адвокат сообщила, что уже подала документы. Далее ее ожидают направления на курсы, их прохождение. Затем ей выдадут рекомендации психологов и поставят на учет. После этого Инну ждет поиск ребенка и встреча с ним.

На этот раз Инна Мирошниченко подается сама, без мужчины.

Я пошла на второй круг. В этот раз я подаюсь сама. Ибо Тим и так сделал невозможное, чтобы посещать школу весной. Во второй раз такое чудо не произойдет. Да, так можно было. У меня есть жилье, доход и согласие мужа брать детей на свое содержание,

– уточнила Инна Мирошниченко.



Инна Мирошниченко усыновляет второго ребенка / Фото с инстаграм-сториз



Инна Мирошниченко усыновляет второго ребенка / Фото с инстаграм-сториз

По словам адвоката, после усыновления она станет условной "матерью-одиночкой" ребенка или детей. Далее его ждет суд – внутрисемейное усыновление. Этот процесс проще Тимура, чем посещение курсов.

"Почему так быстро? Потому что чувствую, что есть место в сердце и в квартире. А детей, ожидающих семью, все еще десятки тысяч", – подчеркнула Инна.



Инна Мирошниченко усыновляет второго ребенка / Фото с инстаграм-сториз