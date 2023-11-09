Очень много, – Тимур Мирошниченко назвал сумму, которую тратит на троих детей
Источник:Слава Дьомин
Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей.
Шоумен отметил, что средств нужно много. В то же время, мысль, чтобы денег на все хватало, вдохновляет его на постоянное движение.
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Тимур Мирошниченко раскрыл сумму на содержание детей
В разговоре со Славой Деминым телеведущий рассказал, что значительная часть средств тратится на частный детский сад для детей и зарплаты двум няням. По его словам, нужно минимум 5 тысяч долларов.
Наши дети ходят в частный садик. Марсель пока не ходит, мы должны оплачивать услуги нянь. С одной стороны, детский сад, няни – это плюс детям, это социализация. А с другой стороны, ты покупаешь это время себе. Для того чтобы зарабатывать,
– поделился шоумен.
Мирошниченко отметил, что основной доход ему приносит не работа на телевидении, а различные мероприятия.
Телевидение всегда в суммарном заработке давало мне 10-15 процентов от основной суммы. Я зарабатываю на событиях, ивентах, озвучках. Есть много разных нитей, где ты задействован. Мне кажется, я всегда найду, чем заниматься,
– рассказал Тимур.
Что известно о детях супругов Мирошниченко
- В июле звездная пара усыновила ребенка. Мальчика зовут Марсель и ему 2 года. Этому предшествовали долгие бюрократические процедуры.
- Также супруги заявили о намерении усыновить еще второго ребенка. Известно, что Инна уже подала документы. Она делает это сама, без Тимура, поскольку так процедура усыновления будет проще.