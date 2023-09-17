Тимур Мирошниченко впервые показал видео из детдома и рассказал, как изменился названный сын
Источник:Тимур Мирошниченко
Звездный ведущий Тимур Мирошниченко недавно усыновил 2-летнего мальчика Марселя. Теперь он впервые показал видео из детдома в Житомире, откуда они забрали сына. За два месяца в семье мальчик очень изменился.
Ведущий обнародовал трогательные кадры в День усыновления, который отмечается 17 сентября. Семья Мирошниченко поделилась собственной историей.
Интересно Инна Мирошниченко рассказала о редком пороке названного сына, по которому его оперировали
Тимур вместе с женой впервые показал видео из детдома, где жил их названный сын Марсель.
В ролике Инна рассказала, что в начале своей жизни мальчик провел четыре месяца в интенсивной терапии.
Он четыре месяца боролся для того, чтобы выйти на точку старта, с которой дети начинают свою жизнь. Это вес 3,300 кг и способность без помощи других дышать. И вот когда он начал делать это, его сразу перевели в детский дом,
– поделились Мирошниченко.
Несмотря на диагнозы, Инна и Тимур решили, что если малыш до сих пор борется за жизнь, то в новой семье у него все будет хорошо.
Как изменился Марсель
В эфире шоу Елены Кравец на телеканале "Дом" Тимур Мирошниченко довел до слез рассказом о жизни Марселя в семье.
Марсель с нами и прогресс колоссальный. Первую его фотографию мы сделали в июне. Если сравнить с тем, что сейчас, то это два совершенно разных человека – глаза, улыбка, эмоции. Он уже понимает, что у него есть родители, а также брат и сестра,
– сказал ведущий.
Смотрите полный разговор с Тимуром Мирошниченко: видео
Когда Мирошниченко усыновили ребенка
- В середине июня телеведущий рассказал, что нашел ребенка на усыновление. Вместе с любимой Тимур собрал все документы и ждал решения суда, чтобы забрать сына домой.
- Мальчик жил в детдоме в Житомире. Он родился недоношенным, а его вес был критически мал – всего 1,4 кило. Биологические родители отказались от него еще в роддоме.
- Супруги забрало Марселя к себе в семью 22 июля. Они рассказали, что еще во время первой встречи почувствовали, что мальчик подходит им. Марсель уже постепенно адаптируется к новой семье.