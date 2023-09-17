Ведущий обнародовал трогательные кадры в День усыновления, который отмечается 17 сентября. Семья Мирошниченко поделилась собственной историей.

Интересно Инна Мирошниченко рассказала о редком пороке названного сына, по которому его оперировали

Тимур вместе с женой впервые показал видео из детдома, где жил их названный сын Марсель.

В ролике Инна рассказала, что в начале своей жизни мальчик провел четыре месяца в интенсивной терапии.

Он четыре месяца боролся для того, чтобы выйти на точку старта, с которой дети начинают свою жизнь. Это вес 3,300 кг и способность без помощи других дышать. И вот когда он начал делать это, его сразу перевели в детский дом,

– поделились Мирошниченко.

Несмотря на диагнозы, Инна и Тимур решили, что если малыш до сих пор борется за жизнь, то в новой семье у него все будет хорошо.

Как изменился Марсель

В эфире шоу Елены Кравец на телеканале "Дом" Тимур Мирошниченко довел до слез рассказом о жизни Марселя в семье.

Марсель с нами и прогресс колоссальный. Первую его фотографию мы сделали в июне. Если сравнить с тем, что сейчас, то это два совершенно разных человека – глаза, улыбка, эмоции. Он уже понимает, что у него есть родители, а также брат и сестра,

– сказал ведущий.

Смотрите полный разговор с Тимуром Мирошниченко: видео

Когда Мирошниченко усыновили ребенка