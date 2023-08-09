На детях зарабатывают, – Мирошниченко шокировал суммой, которую платят, чтобы усыновить ребенка

Телеведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой в конце июля усыновил ребенка. Но в процессе у будущих родителей возникло очень много проблем. Поэтому Тимур рассказал о "темных" схемах, которые процветают в детдомах и на которых зарабатывают сумасшедшие денги. Кроме того, он назвал впечатляющую сумму, которую люди платят, чтобы усыновить ребенка.

По словам ведущего, для того чтобы встать в очередь на усыновление здорового новорожденного ребенка, нужно заплатить около 50 тысяч евро. Об этом супруги узнали, когда начали публично освещать тему усыновления.

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Тимур Мирошниченко рассказал о "темных" схемах в детдомах

Звездный папа поделился тремя наиболее распространенными видами заработка на детях, которые сейчас существуют в детдомах. Первая проблема состоит в том, что государство выделяет огромные средства на содержание детей, однако они их не получают.

Государство не заинтересовано в усыновлении детей. За оборотом денег эта сфера не уступает наркоторговле, торговле оружием и проституции. На детях зарабатывают колоссальные деньги. Жизнь одного ребенка в каком-то детском учреждении государству обходится очень дорого, а на самом деле ребенок банана в жизни не видел. До них доходят копейки из тысяч, выделяемых на их проживание,

– рассказал телеведущий.

Вторая схема связана с болезнями ребенка: "За каждое заболевание государство доплачивает. Соответственно, выгодно набрасывать как можно больше диагнозов ребенку. Во-первых, больше денег получит на этого ребенка заведение. Во-вторых, все смотрят на этот диагноз и говорят: "О нет. Ну это очень больной ребенок". И никогда его не возьмут".

К тому же Тимур упомянул и о детских домах семейного типа: "100 детей может жить в этом доме, а его нет".

Интервью с Тимуром Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно супруги Мирошниченко сообщили, что забрало своего названого сына домой. Мальчику 2 августа исполнилось 2 года. Звездные родители назвали малыша Марселем. Кроме этого, пара имеет еще двоих детей: Мию и Марка.

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