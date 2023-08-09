На детях зарабатывают, – Мирошниченко шокировал суммой, которую платят, чтобы усыновить ребенка
Источник:"Экзамен"
Телеведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой в конце июля усыновил ребенка. Но в процессе у будущих родителей возникло очень много проблем. Поэтому Тимур рассказал о "темных" схемах, которые процветают в детдомах и на которых зарабатывают сумасшедшие денги. Кроме того, он назвал впечатляющую сумму, которую люди платят, чтобы усыновить ребенка.
По словам ведущего, для того чтобы встать в очередь на усыновление здорового новорожденного ребенка, нужно заплатить около 50 тысяч евро. Об этом супруги узнали, когда начали публично освещать тему усыновления.
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Тимур Мирошниченко рассказал о "темных" схемах в детдомах
Звездный папа поделился тремя наиболее распространенными видами заработка на детях, которые сейчас существуют в детдомах. Первая проблема состоит в том, что государство выделяет огромные средства на содержание детей, однако они их не получают.
Государство не заинтересовано в усыновлении детей. За оборотом денег эта сфера не уступает наркоторговле, торговле оружием и проституции. На детях зарабатывают колоссальные деньги. Жизнь одного ребенка в каком-то детском учреждении государству обходится очень дорого, а на самом деле ребенок банана в жизни не видел. До них доходят копейки из тысяч, выделяемых на их проживание,
– рассказал телеведущий.
Вторая схема связана с болезнями ребенка: "За каждое заболевание государство доплачивает. Соответственно, выгодно набрасывать как можно больше диагнозов ребенку. Во-первых, больше денег получит на этого ребенка заведение. Во-вторых, все смотрят на этот диагноз и говорят: "О нет. Ну это очень больной ребенок". И никогда его не возьмут".
К тому же Тимур упомянул и о детских домах семейного типа: "100 детей может жить в этом доме, а его нет".
Интервью с Тимуром Мирошниченко: смотрите видео онлайн
Напомним, недавно супруги Мирошниченко сообщили, что забрало своего названого сына домой. Мальчику 2 августа исполнилось 2 года. Звездные родители назвали малыша Марселем. Кроме этого, пара имеет еще двоих детей: Мию и Марка.
Как Мия и Марк приняли Марселя в семью
- Выяснилось, что Марк очень хотел именно младшего брата, а не сестру. Он мечтал о мальчике, который будет играть с ним, не плачет, не забирает его вещи, ну и в целом никак не нарушает его границы. Однако Марсель оказался не совсем таким, как юноша его представлял. Ведь играть он не хочет, к людям безразличен. К тому же ему иногда нужна мама, которая также нужна и Марку. Первое время мальчик был напряжен. Однако Инна объяснила, что сын очень быстро привык к Марселю. Она рассказала, что Марк постоянно говорит, как любит и обнимает названого брата. Марсель сопротивляется, но парня, по словам Инны, это не смущает.
- Дочь Мирошниченков ждала встречи с мальчиком. В день, когда малыша привезли домой, девочка купила Марселю печенье и пюре. Инна также отметила, что Мия очень беспокоится о брате: просыпается раньше, чтобы побыть вместе перед садиком, сажает и снимает с качелей мальчика, бежит за ним, когда Марсель у дороги и т.д.